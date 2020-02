Houston s’impose tranquillement chez les Warriors mais Russell Westbrook perd ses nerfs : « Je suis toujours décrit comme le mauvais gars »

Dans une rencontre maîtrisée de bout en bout, les Rockets se sont imposés sur le parquet des Warriors, 135-105 grâce notamment à un 25/49 à trois points. Les Texans restent, par la même occasion, bien accrochés à leur 5e place. L’un des faits du match a été l’expulsion de Russell Westbrook pour trashltalk alors que son équipe menait de 35 points.

« Je suis toujours celui qui est décrit comme le mauvais gars dans ces situations, du genre ‘Russell est en train de faire du Russell’, alors que personne ne sait ce que ça veut dire. Mais je dois faire un meilleur travail pour me retenir. Je dois faire en sorte de ne pas faire d’erreur pour qu’on ne me décrive pas comme quelqu’un que je ne suis pas. Je pense que ça n’est pas juste que je sois le seul a être exclu. » Russell Westbrook

Auteurs de prestations solides, James Harden (29 points et 10 passes) et Russell Westbrook (21 points et 10 passes) ont bien été aidés par leurs coéquipiers. PJ Tucker a compilé 15 points à 5/5 à trois points et Robert Covington 20 points à 5/10 du parking. Une stratégie ultra small-ball qui semble porter ces fruits pour l’instant.

« Je n’ai plus à m’inquiéter pour ça maintenant. Je n’arrivais pas à prendre cette décision donc je ne me suis pas laissé le choix. Nous avons une stratégie, nous allons jouer small ball. Nous n’avons pas besoin de big man. Nous équipe est meilleur dans ce système donc nous allons creuser ça. » Mike D’Anthoni

Malgré la défaite côté Warriors, on peut noter la bonne prestation d’Andrew Wiggins, auteur de 22 points en 28 minutes.

« C’est un joueur dont les gens disaient qu’il était surestimé ces dernières années. Il est devenu sous-estimé. » Steve Kerr

