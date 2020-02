DeMarcus Cousins revient sur les menaces proférées à son ex-compagne : « J’ai dit des choses que je n’aurai pas dû dire »

Alors que l’ex-compagne de DeMarcus Cousins avait déposé plainte suite à une vidéo diffusée par TMZ où l’on voyait le pivot proférer des menaces à son encontre, les accusations avaient finalement été abandonnées par la justice. L’ancien Warrior avait promis de mettre « une balle dans la tête » à son ancienne compagne parce qu’elle avait empêché leur fils de 7 ans de se rendre au mariage de son père. Lors du podcast All the Smoke avec Matt Barnes et Stephen Jackson, Cousin est revenu sur cet épisode.

« C’était une situation malheureuse. Je vivais un moment spécial et je voulais que ma famille soit là. Juste un peu de bonheur dans les moments difficiles que je traversais. Ça n’a pas tourné comme j’ai voulu ce jour-là. J’étais un peu contrarié donc j’ai dit des choses que je n’aurai pas du dire, mais cette personne savait d’où ça venait. Je veux dire, j’ai vu beaucoup de choses, entendues beaucoup de trucs, mais ne vous méprenez pas, je suis à 100% contre la violence domestique. À 100%. J’ai vu ma mère grandir avec ça quand j’étais enfant, donc je suis le premier à être contre. Mais cela étant dit, je n’aurai pas du dire ça. C’était dans le feu de l’action. Nous l’avons tous fait… Ma maman a pu dire bien pire, vous voyez ce que je veux dire ? Mais quand ça touche à vos enfants, c’est une tout autre situation, je suis sûr que quiconque avec des enfants peut en parler. Mais ça n’était pas bien. » DeMarcus Cousins

Via ESPN