Isaiah Thomas : « J’ai cru que cela pouvait fonctionner et que c’était un bon fit pour moi, mais ils ont vu les choses autrement »

Il y a deux semaines lors de la trade deadline, les Los Angeles Clippers ont récupéré Isaiah Thomas dans le trade à 3 avec les Knicks et les Wizards pour accueillir Marcus Morris. On a cru brièvement que Thomas allait pouvoir être le meneur que les Californiens cherchaient, mais ils l’ont très rapidement coupé.

Désormais le meneur, qui a joué 40 rencontres avec Washington, pour 12.2 points et 3.7 passes en 23.1 minutes, attend une opportunité. Des équipes sont sur le coup.

« Oui il y a des discussions. Je ne citerai pas spécifiquement des équipes, mais nous avons eu des discussions avec plusieurs équipes. Des équipes sont intéressées, mais nous essayons de voir quelle est la meilleure situation pour moi. Puis nous savons que d’autres opportunités pourraient se présenter très rapidement. Mais j’essaye de rester aussi patient que possible, même si je sais que je suis prêt pour n’importe quelle opportunité qui se présente à moi. Que ce soit une équipe de playoffs où je serai une pièce dont ils ont besoin pour compléter leur puzzle ou une équipe qui monte où j’aide les jeunes joueurs et je suis un bon vétéran, je vais tirer profit de n’importe quelle opportunité. » Thomas

Et il assure qu’il est en forme après tous ses pépins physiques.

« Je suis en bonne santé. Comme tout le monde a pu le voir cette saison, j’ai pu jouer tous les matchs et je me suis entraîné tous les jours. Je n’ai pas pris de jour de repos. J’ai pu me concentrer sur mon boulot, et essayer de devenir meilleur. Il n’y a aucune interrogation à avoir concernant ma santé. Là je reste en forme, je reste en bonne santé pour la prochaine opportunité. » Thomas