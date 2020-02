DeMarcus Cousins sur LeBron James : « Je ne m’attendais pas à ça; Il devrait se présenter pour être président »

De passage dans le podcast All The Smoke, DeMarcus Cousins a parlé de LeBron James et il n’a pas caché qu’il a été agréablement surpris du comportement du King au quotidien. Allant même jusqu’à l’imaginer président pour ses qualités de leader

Frank Vogel le voit aussi très bien président :

Alors, LeBron président ?

Boogie Cousins on the LEADER LeBron is. 🇺🇸👑

"He needs to run for PRESIDENT. If there's any player that can be President of the US, it's Bron. That's the type of dude he is."

via: "All the smoke pod"@Matt_Barnes22 @DaTrillStak5 #WITNESS pic.twitter.com/biP9pemEEW

— The LeBron Factory (@LeBronFactory) February 20, 2020