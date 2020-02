Kenny Atkinson encense Timothé Luwawu-Cabarrot : « j’ai été vraiment impressionné de cette volonté, de cette mentalité défensive »

Recruté en two-way contract par les Nets, Timothé Luwawu-Cabarrot a surtout évolué en League aux Long Island Nets en début de saison, où il a brillé, ce qui lui a permis d’avoir une chance en NBA en l’absence de plusieurs extérieurs aux Nets. Il a saisi sa chance et s’est imposé dans la rotation de Kenny Atkinson, grillant très rapidement ses 45 jours en NBA autorisés par son contrat. Il a ensuit été signé pour deux contrats de 10 jours, qui sont arrivés à expiration fin janvier et il a rapidement été signé pour la fin de saison (contrat de plusieurs saisons). Cette re-signature n’est finalement pas une surprise et Kenny Atkinson a fait ce qu’il fallait pour comme il nous l’a confié

« Oui bien sûr. C’était toute l’organisation qui a poussé pour la signature de Timothé, mais moi j’ai été vraiment impressionné de cette volonté, de cette mentalité défensive. C’est vraiment un mec que j’aime bien, qui peut nous aider. Il joue 15 minutes par match pour nous maintenant. Je suis vraiment fan. » Atkinson

Avec la blessure de Kyrie Irving il devrait bénéficier de plus de temps de jeu

« On va voir Timmy plus. Vraiment il est super rapide, il a un bon tir. Et défensivement, il est plus fort que ce que je le pensais. En plus il est français (rires). C’est un bon mec. Je suis très confiant pour son futur. » Atkinson

Et pourquoi pas le 5 majeur ?

« Ça il faut voir. Il faut voir. Tout est possible. Mais maintenant j’apprécie le rôle qu’il a en sortie de banc. » Atkinson

Propos recueillis par Jean Bideau à Philadelphie