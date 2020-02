Dominique Wilkins sur Trae Young : « Il est l’une des étoiles les plus brillantes de la ville d’Atlanta »

Depuis le départ de Dominique Wilkins en 1993, les Hawks semblent à la recherche d’une nouvelle superstar. Même si des joueurs comme Al Horford, Joe Johnson ou encore Paul Millsap sont passés dans les rangs de la franchise d’Atlanta, aucune n’a réussi à devenir une icône absolue en Georgie. Pour l’ancienne légende, un joueur peut atteindre ce statut, Trae Young.

« S’il continue sur cette voie là, il n’y a aucun doute. Il écrit sa propre histoire et je pense que les gens se disent: ‘Ce gamin va être une star pour longtemps dans cette ligue’. Ça dépendra de lui pour savoir jusqu’où il peut aller, et je vais vous le dire, avec son attitude actuelle, quand vous avez quelqu’un qui aime autant jouer, il ira aussi loin qu’il voudra. Je n’ai vu personne jouer avec autant d’énergie, de passion, depuis que mon époque. Il a le même genre de mentalité que j’avais quand je jouais, où vous jouez dur quoiqu’il arrive. C’est de ça qu’il s’agit. C’est ce qui fait de vous une star. Et il a ce truc. Ça doit être en toi. Et il l’a en lui. J’ai vu beaucoup de joueurs avec du talent, mais ils n’ont jamais atteint ce niveau de star. » Dominique Wilkins