Anthony Davis : « Ce sera une nouvelle fois difficile »

À 24 heures de la cérémonie qui rendra hommage à Kobe Bryant et sa fille Gianna, victimes d’un terrible accident d’hélicoptère ayant fait 9 morts le 26 janvier dernier, Anthony Davis a partagé après la victoire sur les Celtics ce qui lui venait tout de suite à l’esprit à l’évocation du nom du futur Hall of Famer.

« La façon dont il m’a inspiré. La façon dont il a inspiré cette franchise, cette équipe. Les joueurs dans cette équipe. Pour nous, le but est de trouver comment continuer à rester dans l’instant présent tout en portant tout ce qu’il représentait, à chaque match. Il a fait partie de cette rivalité pendant 20 ans, donc à chaque fois qu’on rentre sur le terrain on se demande comment poursuivre son héritage à chacun de nos matchs. Ce sera une nouvelle fois difficile demain. Quand c’est le moment du deuil, c’est le moment du deuil. Et quand c’est le moment de faire ce qu’il voudrait qu’on fasse sur le terrain, c’est le moment. » Anthony Davis