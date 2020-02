JO de Tokyo : Jahlil Okafor avec le Nigeria

Selon Marc J. Spears d’ESPN, Jahlil Okafor s’est engagé à jouer pour le Nigeria à l’occasion des Jeux olympiques de Tokyo, qui se dérouleront du 25 juillet au 9 août prochain concernant le tournoi de basket.

Le grand-père paternel du Pelican, Chicko Okafor, a quitté le Nigeria pour les États-Unis à l’âge de 20 ans. L’équipe sera coachée par Mike Brown, coach de l’année 2009 en NBA et actuel assistant de Steve Kerr. Les NBAers Josh Okogie et Al Farouq-Aminu pourraient également faire partie de l’effectif.

Cette saison, Okafor tourne à 7.9 points et 4.3 rebonds en 15.6 minutes et 27 matchs joués avec New Orleans.

