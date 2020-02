Scott Brooks pousse un coup de gueule : « C’est du jamais vu »

Après la défaite des Wizards face aux Bulls cette nuit, Scott Brooks, le coach de Washington en avait gros sur le cœur. Il faut dire qu’une stat en particulier a bien mis le technicien en rogne. En effet, lors de cette défaite sur le score de 126 à 117, les Wizards ont loupé 9 and-ones. Il n’en fallait pas plus pour que Brooks pousse un bon coup de gueule en post-match.

« On a été soft. C’est assez simple, nous jouons vraiment trop doucement, et juste dans le confort. C’est décevant. » A déclaré Brooks. « Il y a deux nuits, nous n’avons pas converti sept and-ones et ce soir, nous en avons laissé neuf. C’est du jamais vu. Je ne sais pas si j’ai déjà fait partie d’une équipe qui a loupé 16 and-ones en deux nuits, c’est décevant. Nous parlions de grandir et de jouer dur, les deux derniers matchs déjà, ce n’était pas le cas. Nous en avons parlé, et ils ont fini par en avoir quatre. Et leurs and-1s ont été convertis. Les gars ne savent même pas qu’il y a eu une faute, ils sont aussi soft que ça. C’est embarrassant, et nous devons nous montrer plus durs et plus fiers. C’est décevant. »