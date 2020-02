Dennis Schroder : « C’était génial à voir ce soir »

Le Thunder continue sa marche en avant. L’équipe menée par Chris Paul s’est largement imposée sur son parquet face à San Antonio, 131-103. La franchise de l’Oklahoma est désormais en très bonne position pour poursuivre sa saison après le mois d’avril, puisqu’elle se trouve à la 6e place de la Conférence Ouest, avec 9.5 victoires d’avance sur la 9e place.

« Nous avons joué les uns pour les autres, c’est ce que le coach nous demande de faire. Faire bouger la balle pour avoir de bons tirs, faire des stops et ressortir vite. C’était à peu près ça, être actif et partager la gonfle. C’était génial à voir ce soir. » Dennis Schröder

Hier soir, 8 joueurs du Thunder (record de franchise) étaient en doubles figures après la rencontre, preuve d’une réussite offensive et d’une contribution de toute la rotation.

« Nous avons une équipe très généreuse. Quand ils bougent la balle, la partagent, et qu’ils trouvent le joueur démarqué, nous sommes capables d’être très bon en attaque. Ce soir, nous avons trouvé tout un tas de joueurs différents, et je pense que c’est pour ça qu’on a été si bon offensivement, parce que tout le monde était impliqué. » Billy Donovan

Pour le coach du Thunder, cette capacité à jouer vite a été possible grâce aux progrès effectués aux rebonds, qui permettent une transition plus rapide.

« Le gros truc dont nous parlions était que nous avions du mal avec le rebond. C’est là-dessus que nous avons voulu nous concentrer. En étant meilleur au rebond dans le troisième quart-temps, ça nous a permis de plus jouer en transition, d’aller plus vite et ça nous a aidés offensivement. » Billy Donovan