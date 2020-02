Avant de faire le procès de Houston, parole à la défense ; James Harden : « Nous nous mettons enfin au niveau défensivement »

Nouveau carton offensif pour les Rockets avec une victoire 140-112 contre les Grizzlies. Houston a sécurisé sa victoire dès la première mi-temps (73-47), ce qui a permis à James Harden de ne pas jouer la dernière période. Son compère du backcourt, Russell Westbrook a réalisé une prestation de haute volée en compilant 33 points, 9 rebonds, 8 passes et 4 interceptions en 33 minutes.

Mais la satisfaction du soir n’était pas à mettre au crédit de l’attaque, mais bien de la défense pour les joueurs et le coach, Mike D’Anthony.

« Notre défense, nos rebonds, nos box-out, tout a été bon en première mi-temps. Nous les avons amenés hors de leur zone de confort, et c’est devenu leurs joueurs de 1 contre 1 contre les nôtres. Dans ce domaine, nos joueurs peuvent défier n’importe qui. » Mike D’Anthony

Même ressenti du côté des joueurs, qui, surs de leur force offensive, savent que l’objectif suprême passera par une défense à haute intensité.

« Nous sommes capables de le faire. Nous nous mettons enfin au niveau défensivement, et c’est ce qu’il nous faudra faire pour gagner des matchs. Si nous voulons aller là où nous voulons, nous devons nous impliquer, c’est ce que nous avons fait. » James Harden

« Je pense que nous avons un groupe qui joue vraiment ensemble des deux côtés du terrain. Évidemment, James et Russ donnent le ton chaque soir. Mais il me semble qu’en ce moment, tout le monde trouve ses positions. En défense, notre communication est super, et offensivement, nous ne pouvons pas être défendus. Nous sommes la meilleure équipe offensive de la ligue, mais quand notre défense est au niveau, nous devenons une équipe très difficile à battre. » Austin Rivers