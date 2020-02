Evan Fournier fier de son Magic : « Nous avons joué en équipe, et c’est comme comme ça que l’on doit jouer »

Dans un match offensif avec 250 points marqués, Orlando a remporté une victoire importante sur le parquet des Hawks (130-120) et conforte un peu plus sa 8e place de la Conférence Est. Evan Fournier termine meilleur marqueur du Magic avec 28 points, bien épaulé par Aaron Gordon auteur de 25 points, 10 rebonds et 6 passes.

« Nous avons produit de bonnes choses lors de ces deux derniers matchs. Nous avons réagi, répondu présents et mis de l’intensité. C’est évidemment une belle victoire parce que tous les gars sont montés en régime et ont bien joué ce soir. James [Ennis] a réalisé un bon troisième quart-temps et Mo [Bamba] une belle première mi-temps. Nous avons joué en équipe et c’est comme ça que l’on doit jouer. » Evan Fournier

Le finaliste du concours de dunk, auteur d’une grosse prestation hier soir, avouait être satisfait de la prestation offensive de l’équipe.

« On se sent bien et j’ai le sentiment que nous jouons ensemble, la balle bouge bien. Nous savions que nous étions une bonne équipe défensivement, mais nous attendions que notre attaque tourne mieux. Maintenant ça y est. » Aaron Gordon

Alors que les Hawks étaient devant dans le 3e quart-temps (75-68), ils ont encaissé un terrible 29-9, redonnant l’avantage du match aux visiteurs, qui ne le lâcheront plus.

« Nous avons enlevé le pied de l’accélérateur. Nous n’avons pas joué avec la même intensité dans le 3e quart-temps. » John Collins

Le coach des Hawks, Lloyd Pierce, a pointé du doigt les problèmes défensifs de son équipe.

« Le 3e quart-temps a été violent. Le premier temps mort a été appelé et nous nous sommes effondrés pour le reste de la période. C’est vraiment notre exécution défensive. Nous n’avons pas réussi à faire de stops. » Lloyd Pierce

Actuellement bon dernier de la conférence Est, les Hawks n’ont plus grand-chose à espérer de cette fin de saison, au contraire de leurs adversaires du soir, toujours solidement accroché à leur 8e spot avec 4.5 victoires d’avance sur Washington, 9e.

