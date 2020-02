En rodage en première mi-temps, les Lakers (sans LeBron James) écrabouillent les Warriors en seconde

Les Los Angeles Lakers, sans LeBron James, s’imposent sans souci à San Francisco sur le score de 116-86. Ils ont construit leur succès sur un énorme 3ème quart, remporté 40 à 17. Ils consolident leur première place à l’Ouest avec 45 victoires et 12 défaites alors que c’est déjà la 47ème défaite pour les champions 2018.

Anthony Davis compile 23 points à 6/13, 6 rebonds, 2 passes et 2 contres en 3 quarts, bien épaulé par Kyle Kuzma et ses 18 points à 8/17. 4 autres joueurs atteignent la barre des 10 points : Dwight Howard, Rajon Rondo, JaVale McGee et Avery Bradley. après une première mi-temps difficile, les Lakers terminent à un bon 51.8% aux shoots dont 8/24 à 3-pts. En face Eric Paschall est le meilleur joueur avec 23 points à 7/14 alors que Jordan Poole ajoute 16 points à 7/13, malgré une petite entorse de la cheville. L’équipe ne marque que 34 points en seconde mi-temps et termine à 41.8% aux shoots

Les Lakers ont connu une entame de match compliquée sans LeBron et les locaux en ont profité pour mener 15-9. Davis a permis aux siens de revenir à auteur après 12 minutes, un moindre mal. Menée par Kyle Kuzma, la second unit des Lakers a démarré sur un 15-7 pour prendre les commandes et ne plus les lâcher malgré de nombreux ballons perdus. Menés de 8 points, les Warriors se sont accrochés, d’abord grâce à Jordan Poole, puis Damion Lee et Eric Paschall et à la pause les Lakers ne menaient que de deux unités, 54-52.Au retour des vestiaires les visiteurs ont mis le coup d’accélérateur nécessaire avec un cinglant 29-7 pour conclure le 3ème sous l’impulsion du duo Davis et Rondo. À la fin du 3ème l’affaire été pliée, 94-69.