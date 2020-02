Mike Miller : « On a bien joué en seconde mi-temps, c’est un bon signe »

Privés de Joel Embiid et Ben Simmons, les Philadelphie Sixers ont pu compter sur un très gros Tobias Harris pour se remettre dans le sens de la marche face aux Knicks. L’ailier fort a terminé la première mi-temps avec 23 points à 10/12 aux tirs. Et, s’il s’est un peu calmé par la suite (34 points à 14/21), c’était suffisant pour battre ces Knicks (115 à 106), même si Moe Harkless a tout tenté en marquant 15 points dans le troisième quart.

« Tobias peut toujours marquer et ce soir il a été bon toute la rencontre. Il a bien commencé le match et il a continué sur sa lancé. On ne peut pas laisser un gars s’occuper seul d’un gars comme ça. Il nous reste beaucoup de travail. On doit jouer de la bonne manière, construire des habitudes… C’est un processus, ça ne va pas arriver d’un coup. On a des bons joueurs ici. » Moe Harkless.

« Il a bien joué, mais on a été un peu petit bras sur certaines couvertures et on a fait des erreurs individuelles. » Mike Miller, le coach des Knicks.