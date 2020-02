Inquiétude concernant Jalen Brunson

Déjà privés de Dwight Powell pour la fin de saison, les Dallas Mavericks pourraient aussi devoir se passer de Jalen Brunson. Selon ESPN les Texans craindraient que le meneur de jeu souffre d’une déchirure du labrum.

Il a raté les deux derniers matchs, cependant ESPN rapporte qu’il prévoirait de retourner à la compétition et de jouer la fin de saison. Une opération après la saison serait une option.

Depuis le début de saison le meneur tourne à 8.2 points à 46.6% dont 35.8% à 3-pts, 2.4 rebonds et 3.3 passes en 17.9 minutes.

Sources: The Mavs fear backup PG Jalen Brunson has a torn labrum in his right shoulder. Brunson, a lefty, has been ruled out the remaining two games of this road trip but plans to return at some point and play the remainder of the season. Postseason surgery is a possibility.

