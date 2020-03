A Week in College Basketball : des cadors au tapis, Olivier Sarr se montre, tout comme Killian Tillie pour son « Senior Day » !

Comme chaque dimanche, en partenariat avec la référence française sur le College Basketball, le site Midnight on Campus, retour sur l’actualité de la semaine en NCAA.

Retour sur les faits marquants de la semaine

Alors que c’était la dernière semaine de saison régulière pour une partie des conférences chez les Mid-Majors, chez les Power Six, on arrive aux deux dernières semaines. C’est le moment le plus chaotique de l’année, avec des programmes qui jouent leur vie pour bien se positionner pour le tournoi de conférence, pour remporter la conférence et même améliorer leur CV. Ce qui nous donne une nouvelle semaine détonante, dont voici le résumé pour les membres du top 25.

Nouveau numéro 1 du classement national, #1 Kansas est sur un rythme de croisière assez effréné. Un nouveau succès, contre Oklahoma State, sur le score de 83 à 58… Avec un Udoka Azubuike (19 points, 16 rebonds) toujours aussi dominant dans la raquette. Tout roule pour les Jayhawks…

Gros choc dans l’ACC, avec #6 Florida State qui recevait #11 Louisville. La première période est largement dominée par ces derniers, qui rentrent aux vestiaires avec 8 points d’avance… Mais ce qui suit fut une démonstration purent simple des Seminoles. Une victoire sur le score de 82 à 67 (je vous laisse faire le différentiel entre les deux périodes), qui permet à FSU de quasiment sécuriser à minima un partage du titre de conférence, à trois matchs de la fin (attention, sauf surprise majeure, mais le calendrier est vraiment favorable).

Enfin, petit upset dès la soirée de lundi, avec Texas qui s’impose contre #20 West Virginia (67-57) et qui ajoute une nouvelle victoire de prestige sur le CV. Courtney Ramey (21 points, 5 rebonds et 4 passes) a été primordial dans cet upset.

Place maintenant à la deuxième meilleure soirée de la semaine, le mardi. Et cela commence très fort avec un nouveau séisme dans l’ACC, avec #7 Duke qui va perdre un match « cadeau » à Wake Forest (113-101), après prolongation ! Il faut dire qu’en face, le Frenchie Olivier Sarr (25 points, 5 rebonds et 3 passes) a été monstrueux, des deux côtés du parquet. C’est seulement la cinquième victoire de Wake Forest dans la conférence… Duke n’avait pas besoin de ce nouveau revers, et celui-là fait de nouveau mal aux têtes. Notons quand même le joli match de Tre Jones, qui compile 24 points, 9 passes et 7 rebonds.

#2 Baylor, qui vient de perdre son trône, s’est bien repris contre Kansas State, avec une victoire acquise dès la fin du premier acte (50-24). Davion Mitchell affiche un double-double, avec 14 points et 10 passes, et Baylor remporte sa 25ème victoire de la saison, sur le score de 85 à 66.

#4 Dayton, qui a passé une grande partie des obstacles dans sa conférence, s’est fait peur, extrêmement peur même contre une équipe bien plus faible, en la personne de George Mason. Un succès étriqué (62-55) malgré un Obi Toppin (19 points, 7 rebonds) intéressant, mais sans plus… Même son de cloche pour #5 San Diego State contre Colorado State. Certes, la victoire est là (66-60), mais que ce fut dur… Heureusement, Malachi Flynn (17 points, 6 rebonds et 4 passes) enfile sa cape de superhéros dans le money time.

Petit tour dans la SEC, avec #8 Kentucky qui n’était pas loin de se faire surprendre par Texas A&M (69-60), mais voilà, Immanuel Quickley est sur une autre planète depuis quelque temps, lui qui affiche 30 points et 5 rebonds sur cette rencontre. Belle histoire pour le prospect, pas loin de partir du campus car pas de temps de jeu… Puis l’explosion, au meilleur des moments pour son programme. #15 Auburn n’est toujours pas convaincant, en allant puiser dans ses ressources pour se sortir du piège Ole Miss. Une victoire de neuf points, 67 à 58, avec un Austin Wiley en double-double (15 points, 11 rebonds), mais rien de bien flashy… On commence à avoir l’habitude.

Choc au sommet dans la Big Ten, avec le possible futur meilleur joueur de la saison, Luka Garza, qui se déplaçait avec #18 Iowa sur le parquet de #24 Michigan State. Malgré les 21 points et 9 rebonds de son intérieur vedette, maladroit aux tirs, ce sont bien les Spartans qui sortent l’upset (78-70). Un deuxième acte de toute beauté, avec un Cassius Winston (20 points, 9 passes, 5 rebonds) au four et au moulin pour son équipe. Belle opération pour MSU, qui passe par la même occasion devant leur adversaire du soir dans la conférence.

Terminons avec Oklahoma qui confirme son statut d’équipe « chiante à jouer » en sortant le deuxième upset après celui contre West Virginia. Cette fois-ci, c’est #22 Texas Tech qui tombe, sur le score de 65 à 51, avec un Kristian Doolittle (19 points, 7 rebonds) qui se montre de plus en plus.

Sur le papier, la soirée de mercredi était là pour nous faire souffler, avec trois affiches. Mais nous sommes en College Basketball et « no one is safe ». #9 Maryland s’impose sur le fil contre Minnesota (74-73) avec un tir lointain de Darryl Morsell dans les ultimes instants de la rencontre.

Même physionomie pour #16 Penn State contre Rutgers, avec un tir ultra clutch à longue distance pour éviter l’upset (65-64). Ce fut plus moins difficile, quoi que, pour #12 Villanova contre St John’s. Un succès sur le score de 71 à 60, avec 23 points, 4 rebonds et 3 passes de Saadiq Bey.

Jeudi avait lieu la cérémonie en l’honneur d’Adam Morrison à Gonzaga. Souvent décrié par ses pairs en NBA, le joueur avait fait une carrière incroyable avec lez Zags et c’est logique que son maillot soit retiré. De plus, #3 Gonzaga a étrillé San Diego (94-59) pour l’occasion, avec 12 points, 6 rebonds et 4 passes de Killian Tillie et 9 points et 6 rebonds pour Joel Ayayi.

Petit rivalry game entre #14 Oregon et Oregon State et ce fut plus serré que prévu. En fait, les Beavers ont bien lutté, mais Payton Pritchard (22 points, 3 rebonds et 3 passes) a été une nouvelle fois déterminant dans cette rencontre. Victoire des Ducks, 69 à 54, merci le deuxième acte. On reste dans la Pac-12 avec #21 Colorado qui lâche un match contre California (76-62). Je n’ai plus les mots pour cette conférence, vraiment…

#22 Ohio State s’impose sans trembler contre Nebraska (75-54) avec un double-double monstrueux de Kaleb Wesson (16 points, 18 rebonds), qui a remporté son duel face à notre jeune Français, Yvan Ouedraogo (4 points, 6 rebonds en 19 minutes).

Et puis, un match vraiment intéressant entre #19 Michigan et Wisconsin. Le match a tenu toutes ces promesses et ce sont les Badgers qui sortent l’upset (81-74) avec un D’Mitrik Trice (28 points) on fire, malgré les 32 points, 6 passes et 5 rebonds de Xavier Simpson.

Un seul match pour les membres du top 25 vendredi, avec #4 Dayton qui bat Davidson (82-67) avec un double-double d’Obi Toppin (23 points, 12 rebonds et 4 passes). Le titre de conférence dans la poche, c’est une très bonne prestation avant de jouer son dauphin la semaine prochaine, Rhode Island.

Place au meilleur moment de la semaine, le samedi soir / nuit en College Basketball.

On commence avec #1 Kansas qui n’était pas loin de perdre chez son rival, Kansas State (la fameuse bagarre lors du match « aller »), en se faisant très peur… Et une grosse alerte blessure pour Udoka Azubuike, qui est revenu sur le parquet ensuite, mais en boitant bien bas… En son absence, c’est Devon Dotson (25 points) qui a pris le relais, notamment en fin de match, pour sécuriser la victoire (62-58). Mais dès les premiers instants, nous n’étions pas loin d’avoir un upset retentissant..

Heureusement, ce fut le cas peu de temps après, avec #2 Baylor, assez méconnaissable surtout offensivement, qui va perdre à TCU (75-72). Les Bears viennent de (quasiment) dire adieu au titre de conférence, mais aussi au podium sur le plan national ? Réponse lundi. Mais cette victoire est historique, c’est seulement la deuxième victoire contre une équipe présente dans le top 3 de l’AP.

#3 Gonzaga est en passe de devenir le dauphin de Kansas après sa nouvelle victoire contre Saint Mary’s (86-76). Killian Tillie, pour son dernier match à Gonzaga (à domicile), termine avec 13 points, 4 rebonds et 4 passes. 12 points, 8 rebonds et 4 passes pour Joel Ayayi, mais qui est sorti du banc sur ce match. Notons le chaleureux accueil pour Rui Hachimura, qui est revenu sur le campus pour la Senior Night.

#8 Kentucky surfe sur la SEC, avec un succès contre #15 Auburn (73-66) au terme d’un match palpitant comme on aime. Double-double pour Immanuel Quickley (18 points,12 rebonds) et Kentucky s’adjuge le titre de conférence, à trois matchs de la fin de la saison régulière. Propre.

Record en carrière pour Malachi Flynn (36 points) dans la victoire de #5 San Diego State sur Nevada (83-76). Mars est là, l’heure de vérité pour les Aztecs. Prétendant crédible au Final Four ?En parlant de record en carrière, Yoeli Childs bat le sien dans la victoire de #17 BYU sur Pepperdine (81-64). Le senior affiche 36 points et 14 rebonds.

Enfin, pour sa dernière à domicile, Markus Howard a été en feu, avec 37 points au compteur, mais bien trop seul pour pouvoir espérer une victoire contre #13 Seton Hall. Défaite frustrante sur le score de 88 à 79. Voilà qui conclut la partie sans upset (hormis celui de Baylor) de la soirée de samedi. Place maintenant aux surprises, et elles sont nombreuses !

On commence avec l’ACC, avec Clemson qui se fait un petit CV aux oignons, avec un nouvel upset, cette fois-ci contre #6 Florida State ! Une fin de match incroyable, digne d’un mois de mars (cela tombe bien pour le coup) et un upset à domicile d’un petit point, 70 à 69.

On se dit alors que c’est le moment opportun pour #7 Duke de revenir sur FSU… Mais Virginia n’était pas de cet avis et s’impose de deux points contre les Blue Devils (52-50) ! Coup double pour UVA, qui revient à égalité avec son adversaire du soir, le tout en se positionnant parfaitement pour la March Madness et un possible retour dans le top 25 national. Belle soirée pour les Cavaliers, un peu moins pour les fans de Duke, qui font grise mine depuis quelque temps…

Comme Virginia, Providence est en train de se faire une place au chaud, au meilleur des moments. Les Friars vont gagner… Sur le parquet de #12 Villanova, sur le score de 58 à 54, et reviennent à une victoire des Wildcats ! Nova revient de trop loin, après un premier acte catastrophique (18 points inscrits, 30 encaissés)… Petite alerte pour le programme.

On arrive dans le Big Ten, avec un choc entre #16 Penn State et #18 Iowa, et surtout, entre Lamar Stevens et Luka Garza. C’est ce dernier qui remporte son duel (25 points, 17 rebonds) et permet à son équipe de s’imposer contre PSU par la même occasion (77-68). Iowa sera une belle cote pour la March Madness, il faudra surveiller cela de très près.

#9 Maryland tombe dans ses travers, en s’inclinant à domicile contre une très belle et solide équipe de #24 Michigan State (78-66). MSU monte clairement en puissance et sera de nouveau un poison à jouer lors du tournoi de conférence ainsi qu’à la March Madness (sauf cataclysme).

Concluons avec la Big 12, la fameuse, avec deux upsets en plus hier soir après Baylor. Après avoir battu #22 Texas Tech plutôt dans la semaine, Oklahoma en remet une couche en battant #20 West Virginia (73-62), à l’extérieur qui plus est ! TTU, à l’inverse, vient de se faire upset pour la deuxième fois cette semaine, en perdant contre Texas (68-58). Pas une préparation idéale avant d’aller à Baylor puis recevoir Kansas la semaine qui arrive. Deuxième upset de la semaine pour Texas, solide.

Il reste une semaine de compétition avant les tournois de conférence dans la plupart des « grosses » conférences. Autant vous dire que la semaine qui se profile va être intense et incroyable !

Équipe top de la semaine : Michigan State Spartans (20 victoires – 9 défaites)

Tom Izzo, mars, name a more iconic duo.

La saison de Michigan State est moyenne dans l’ensemble. Cependant, le programme réalise une deuxième partie de saison beaucoup plus correcte malgré une série de trois défaites en janvier. Mais depuis ce coup d’arrêt, MSU c’est 4 victoires sur les 5 derniers matchs, avec deux upsets cette semaine : contre Iowa et Maryland, deux concurrents directs pour le podium dans la Big Ten.

Du coup, à deux journées de la fin, les Spartans sont deuxièmes avec une victoire de retard sur Maryland et une d’avance sur un quatuor. Cela tombe bien, Penn State est le prochain adversaire, avec ensuite Ohio State.

Le renouveau de MSU passe par le duo Xavier Tillman / Cassius Winston. Ce dernier drive à merveille cette équipe, en étant le leader offensif et défensif du programme. Et oui, il faudra compter sur Michigan State pour cette dernière ligne droite, maison commence à avoir l’habitude maintenant.

Équipe flop de la semaine : Duke Blue Devils (23 victoires – 6 défaites).

Alors oui, je ne porte pas dans mon coeur le programme de Duke, je ne m’en cache pas (la hype Zion la saison dernière notamment). Mais honnêtement, voir le programme autant en galère cette semaine (cela dure depuis quelque temps), c’est assez… Bizarre.

Alors oui, Duke restera Duke et sera un prétendant au Final Four. Mais quand on passe un peu sur les réseaux sociaux, on sent une certaine angoisse de la part des fans. L’équipe ne rassure pas, encore moins avec les deux défaites cette semaine, contre deux programmes jouant soit le ventre mou de la conférence, soit les dernières places.

Heureusement, l’ACC reste indécise et Duke peut encore viser le titre de conférence. Il faudra gagner NC State puis le derby contre North Carolina, et espérer au moins un faux pas des deux leaders. Il faut absolument gagner les deux matchs, pour la confiance.

Équipe surprise de la semaine : Virginia Cavaliers (21 victoires – 7 défaites).

Dans une ACC déchue de véritable cadre qui assume son statut, Virginia se pose en prétendant plus que crédible pour aller gratter un podium… Voire mieux même, avec le titre de conférence en viseur.

Malgré la perte du noyau dur de l’an dernier, Virginia reste sur sa philosophie ultra défensive et évidemment, offensivement c’est plus difficile, en atteste quelques défaites assez… Bref.

Mais voilà, le programme est sur une série de six victoires de rang, 9 sur les 10 derniers matchs, en battant Duke et Florida State dans le lot. Les Cavaliers sont à une victoire du duo de tête Louisville et FSU, en ayant le même bilan que Duke… Et nous avons quoi en dernier match de conférence ? Oui, un Virginia vs Louisville qui sera si décisif ! On a hâte.

En tout cas, Virginia revient de loin, très loin même.

Rencontres de la semaines pour le top 25 (en gras les possibles upsets).

Lundi : #7 Duke vs NC State / #2 Baylor vs #22 Texas Tech.

Mardi : #9 Maryland vs Rutgers / #16 Penn State vs #24 Michigan State / #8 Kentucky vs Tennessee / #18 Iowa vs Purdue / #20 West Virginia vs Iowa State.

Mercredi : #15 Auburn vs Texas A&M / #1 Kansas vs TCU / #10 Creighton vs Georgetown / #12 Villanova vs #13 Seton Hall / #4 Dayton vs Rhode Island / #6 Florida State vs Notre Dame.

Jeudi : #19 Michigan vs Nebraska / #23 Ohio State vs Illinois / #25 Houston vs UConn / #14 Oregon vs California.

Samedi : #12 Villanova vs Georgetown / #15 Auburn vs Tennessee / #2 Baylor vs #20 West Virginia / #8 Kentucky vs Florida / #1 Kansas vs #22 Texas Tech / #10 Creighton vs #13 Seton Hall / #21 Colorado vs Utah / #11 Louisville vs Virginia / #16 Penn State vs Northwestern / #6 Florida State vs Boston College / #7 Duke vs North Carolina / #4 Dayton vs George Washington / #14 Oregon vs Stanford.

