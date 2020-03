JJ Redick out au moins deux semaines

En course pour les playoffs, les New Orleans Pelicans vont devoir se priver d’un atout important : JJ Redick. L’arrière continue la longue liste des blessures pour la franchise cette saison, touché à l’ischio-gauche lors de la victoire face aux Cavaliers vendredi. Il a passé une IRM qui a révélé une entorse et il sera réévalué dans deux semaines.

Le vétéran de 35 ans tourne à 14.9 points à 45.2% à 3-pts et c’est donc une perte de taille pour New Orleans, qui l’a ressenti dès cette nuit face aux Lakers, en difficulté de loin.

Il va rater au moins 8 matchs alors que New Orleans est à 3 matchs des Grizzlies, 8èmes.