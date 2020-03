Trae Young : « Je ne vais pas arrêter de faire des petits ponts »

Arrêter de faire des petits ponts parce que Trevor Ariza n’a pas apprécié ? Il en faut plus pour décourager le jeune meneur All-Star des Hawks qu’est Trae Young.

Atlanta accueille les Grizzlies de Ja Morant ce lundi soir.

I asked Trae Young if he was going to stop nutmegging now because of Trevor Ariza's (old man yells at cloud) comments.

"Nah, I ain't about to stop nutmegging. That's going to be in my game until I'm done."

— Chris Kirschner (@ChrisKirschner) March 2, 2020