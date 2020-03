Malmenés par les Sixers d’un Shake Milton en feu, les Clippers finissent par avoir le dernier mot

Que ce fut dur pour les Clippers. À la maison face à une équipe des Sixers privés de Joel Embiid et Ben Simmons, les Californiens ont dû s’employer pour l’emporter 136-130. Ils ont fait la différence en seconde mi-temps, notamment à la faveur d’un excellent 3ème quart pour aller chercher leur 41 victoires de la saison en 60 matchs. Philly s’incline pour la 24ème fois en 61 matchs.

Les Clippers ont souffert face au surprenant Shake Milton, auteur de son meilleur match en carrière avec 39 points à 14/20 dont 7/9 à 3-pts et 5 passes, bien aidé par les 25 points à 11/21 dont 3/7 à 3-pts de Tobias Harris. Les Clippers ont dû s’appuyer eux sur un excellent quatuor Kawhi Leonard (30 points à 10/20 dont 2/5 à 3-pts), Paul George (24 points à 8/13 dont 4/8 à 3-pts), Montrezl Harrell (24 points à 7/12 et 9 rebonds) et Lou WIlliams (24 points à 8/12 dont 3/4 à 3-pts et 8 passes). Reggie Jackson est également précieux en sortie de banc avec Les Clippers ont shooté à 59.2% dont un énorme 13/24 à 3-pts et cela a failli ne pas être suffisant, car les Sixers rentrent 21 de leurs 43 tentatives de loin ! La clé au final ce sont les lancers, 20 de plus réussis par Los Angeles.

Alors que lors de ces matchs à 12h, il y a souvent beaucoup de déchets, le ton a été rapidement donné par Philly dans le sillage de Milton, chaud comme la braise, qui a mis les siens en tête 25-11 en 6’30. Résultat les locaux ont couru derrière le score dans ce premier quart, mais le duo de remplaçants Lou Will et Montrezl Harrell les ont remis dans le sillage puis à hauteur en début de second acte. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup et a commencé un long chassé-croisé lors duquel Philly n’a pas craqué, bien au contraire, souvent aux commandes. Mais les CLippers, en grande réussite aussi, ont fini par faire basculer la rencontre à la première petite baisse de régime des hommes de Brett Brown en fin de 3ème quart. Menée par sa second unit, les Clippers ont terminé sur un 19-7 et entamé le dernier acte aux commandes 108-96. On pensait que les CLippers allaient tranquillement dérouler jusqu’au buzzer, mais c’était sans compter sur Burks et Milton qui ont réduit l’écart à 4 unités à l’entame du money time. Lou WIll a enchaîné deux paniers pour soulager les siens, avant deux points de plus pour Kawhi. Les joueurs de Doc Rivers n’ont ensuite pas craqué au jeu des lancers.