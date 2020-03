Spike Lee ne mettra plus les pieds au Garden cette saison, fâché par la version d’un incident donnée par les Knicks

Un nouveau président faisant profil bas, une série de 2 victoires… tout allait trop bien aux Knicks. Mais à peine installé à son poste de président, Leon Rose va devoir gérer son premier scandale à Big Apple. Spike Lee, fan invétéré de la franchise et abonné aux sièges « courtside » au Madison Square Garden, a annoncé qu’il ne mettrait plus les pieds à la salle de la saison.

« Je reviens l’année prochaine, mais c’en est terminé pour cette année, je ne viens plus. » Spike Lee

À cause des résultats décevants année après année ? Non, parce que lui et les Knicks ne sont pas d’accord sur laquelle des entrées donnant accès au parquet le réalisateur peut utiliser en arrivant aux matchs… Tout a commencé par la diffusion sur le net d’une vidéo où Lee est vu en train de crier sur le personnel de sécurité de la salle devant les portes d’un ascenseur.

Vu aux côtés de James Dolan à la mi-temps du match Knicks – Rockets lundi soir, Lee, qui a expliqué utiliser la même entrée pour rejoindre sa place depuis 28 ans, a durant une interview indiqué être « harcelé » par le propriétaire controversé, souvent considéré comme responsable de la situation sportive dans laquelle son équipe se trouve depuis des années.

« Je n’étais pas en train de lui serrer la main. En réalité, quand il est arrivé, je ne me suis pas levé tout de suite. Il me harcèle, je ne sais pas pourquoi. » Spike Lee

C’est après avoir lu ce communiqué des Knicks qu’il a décidé de réagir publiquement :

« L’idée selon laquelle Spike Lee est une victime parce que nous lui avons à maintes reprises demandé de ne pas utiliser notre entrée réservée aux employés mais celle réservée aux VIPs – utilisée par toutes les autres célébrités entrant au Garden – est risible. Il est décevant de la part de Spike de créer une fausse controverse pour faire durer le drama. Il est toujours le bienvenu au Garden via l’entrée VIP ou générale, simplement pas via l’entrée employés, ce sur quoi lui et Jim se sont mis d’accord hier soir en se serrant la main. » Communiqué des Knicks

New York Knicks Statement on Spike Lee pic.twitter.com/19JcvhFKO7 — NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) March 3, 2020

via ESPN