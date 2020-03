Brett Brown : « Je suis convaincu que Joel Embiid et Ben Simmons remporteront un jour un titre »

Décevants depuis le début de saison et pas encore dans le rythme alors qu’on est dans la dernière ligne droite, les Sixers doivent en plus faire avec les absences de leurs deux stars Joel Embiid et Ben Simmons. L’effectif a été pas mal modifié lors de l’intersaison, mais aussi à la deadline et l’équipe se cherche. Mais beaucoup s’interrogent surtout sur la capacité du duo Embiid – Simmons à fonctionner ensemble et à mener une équipe au titre. Brett Brown n’a aucun doute sur le sujet.

« Je suis personnellement convaincu que ces deux remporteront un jour un titre dans leur carrière et je n’ai pas de doute sur le fait qu’ils peuvent coexister. Le mythe c’est qu’ils ne peuvent pas. Je pense que ce n’est pas comme ça que je vois ça. » Brown

Il faut dire que la saison passée Philly n’est pas passé loin de faire tomber le futur champion, les Raptors et cela s’est joué à un shoot légendaire de Kawhi Leonard. De quoi donner espoir dans cette association.

« Nous avons joué un style de jeu excitant et ils ont très bien coexisté. Cela se résume toujours aux joueurs autour, au style de jeu, à la volonté de jouer ensemble et avoir conscience qu’ils ont besoin l’un de l’autre. Ils ont besoin l’un de l’autre. » Brown

Pour Brown la clé c’est la patience.

« Faites vos devoirs et regardez les duos qui ont gagné et quand ils ont gagné. Vous n’allez pas en trouver beaucoup qui ont 23 et 26 ans. Parfois cela prend un peu de temps. » Brown

Michael Jordan et Scottie Pippen avaient 28 et 25 ans lors de leur premier titre, et si Magic Johnson (20), Kobe Bryant (21) et Tim Duncan (23) étaient plus jeunes, ils étaient entourés de joueurs de grande expérience comme Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar et David Robinson.

De la patience les fans de Philly commencent à en manquer, eux qui n’ont pas manqué de siffler leur équipe il y a quelques semaines, incapable de gagner à l’extérieur (9-22) alors qu’à la maison ils affichent un bilan de 28-2. La question qui revient toujours quant à l’association du Camerounais et de l’Australien c’est la complémentarité et l’incapacité du meneur de shooter de loin. C’est pour cela que Philly s’attelle à les entourer au mieux, mais pour le moment ce n’est pas très convaincant, l’équipe manquant de shooteurs réguliers.

« Ces gars sont actuellement dans une position où ils peuvent faire des choses vraiment spéciales. Comment les entourons-nous avec les ressources nécessaires pour pouvoir y arriver ? » Brown

Ajoutez à ça un Al Horford qui a du mal à s’intégrer et vous obtenez une équipe dans le flou.

« Quelques fois il faut trouver des solutions. Ce sont les montagnes russes et nous devons trouver des solutions. » Horford

Pas de qui atteindre l’optimiste du coach.

« Quelques fois vous devez être un peu malmenés pour comprendre vraiment ce que vous avez. Et ce qu’ils ont est spécial. »

Via USA Today