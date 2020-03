Ja Morant sur Trae Young : « J’étudie son jeu. Après chaque match je lui envoie un texto »

Outre l’importance dans la course aux playoffs, la rencontre entre les Grizzlies et les Hawks était aussi l’occasion d’un duel entre deux superstars en devenir : Ja Morant et Trae Young. Les deux meneurs de jeu se sont livré un duel qui n’a pas forcément tenu toutes ses promesses puisque les Grizzlies ont écrabouillé Atlanta 127-88 avec 13 points à 6/10, 4 rebonds et 5 passes de Morant et 19 points à 5/17 dont 0/4 à 3-pts, 2 passes et 7 ballons perdus de Young.

« C’était super, c’était la première fois que nous jouions l’un contre l’autre. C’est un talent spécial et je suis certain que tout le monde sait ce qu’il fait, il met le feu à la NBA. C’est un super mec en dehors des terrains, c’est mon gars. C’est un de ces matchs avec la nouvelle génération. Tous les deux nous essayons de montrer que nous pouvons rivaliser avec les meilleurs joueurs de la ligue. Nous essayons de continuer à progresser, de continuer de faire ce que nous faisons et de mener notre équipe. » Morant

A la fin du match, les meneurs ont échangé leur maillot et Morant n’a pas caché qu’il s’inspirait du All-Star

« J’étudie son jeu. Après chaque match je lui envoie un texto. Je viens juste de signer un maillot pour lui avec écrit : la prochaine génération. » Morant

Ja and Trae exchange jerseys postgame. The first of many of battles ✊ pic.twitter.com/kvattB974H — Bleacher Report (@BleacherReport) March 3, 2020

