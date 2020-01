Dernier match sans Zion et record de franchise pour les Pelicans ! « Avec lui ce sera sold out tous les soirs »

Le compteur tourne pour Zion Williamson et en attendant ses grands débuts mercredi soir contre les Spurs, son équipe (17-27) a continué à faire le boulot lundi avec une 10ème victoire en 14 matchs, obtenue 126-116 face aux Grizzlies (20-23) 8èmes à l’Ouest.

« Ce sera sold out tous les soirs. Tous les soirs. Quand ils vont commencer à voir Zion jouer, ce sera sold out. » Brandon Ingram « Ça va être un cirque, tout le monde le sait. On doit se concentrer sur ce qu’on a à faire, c’est-à-dire jouer contre une très bonne équipe de San Antonio. Une fois qu’il aura joué, on pourra commencer à réfléchir aux rotations, à la manière dont on va jouer et aux choses que nous allons faire. On a déjà étudié ce qu’on avait fait en pré-saison, on va simplement essayer de l’intégrer directement dans ce qu’on fait. » Alvin Gentry

On est loin du début de saison catastrophique (6-22) et de la série de 13 défaites consécutives (record de franchise). Et avant de battre Memphis, qui restait sur 7 succès, New Orleans avait déjà mis fin à la série de 10 victoires de rang du Jazz.

« Oui, on joue notre meilleur basket de la saison. C’est bien meilleur que lors de notre série de 13 défaites, donc on va dans la bonne direction. » Lonzo Ball

Derrick Favors est revenu d’une absence d’un mois et fait du bien notamment en défense à l’intérieur, et depuis le 23 décembre, Ball tourne à 15.4 points (38.6% à 3-points), 7.2 rebonds, 7.5 passes et 1.4 interception par match.

« Le rythme avec lequel on joue est excellent et Lonzo fait du super boulot là-dessus. On trouve les bons joueurs au bon moment et notre défense est très solide. » Alvin Gentry

De retour après une absence (triceps) de 7 matchs lundi, Jrue Holiday a égalé son record en saison avec 36 points dont 7 des 21 tirs à 3-points réussis par les Pelicans, un nouveau record de franchise (21/48 soit 43.8% de réussite). Sa défense sur Ja Morant a aussi été précieuse, le rookie ayant été limité à 1/5 aux tirs lorsqu’il était défendu par le vétéran.

« Quand tu vois comment l’équipe joue bien, se bat et bat de bonnes équipes, tu as envie de revenir pour être avec les gars. J’avais du jus et la main chaude. » Jrue Holiday

Ingram lui, tourne cette saison à 25.6 points, 6.7 rebonds et 4.4 passes par match (meilleures moyennes en carrière). À 39.9% à 3-points cette saison, il en a rentré 2 (sur 6 tentatives) contre les Grizzlies.

« Il a travaillé extrêmement dur pour progresser à 3-points. Sur ses lancers-francs aussi. Il taffe. Je ne suis pas tout à fait objectif, mais je serais vraiment déçu qu’il ne soit pas au All-Star Game. » Alvin Gentry

via ESPN