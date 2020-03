LeBron James : « Tout ce que j’attendais, et plus encore; Pour ça que je le voulais ici »

Absent pour la visite des Lakers à New Orleans le 1er mars (douleur au genou), Anthony Davis était bien présent pour affronter l’équipe B des Sixers cette nuit à L.A. Et ce petit repos lui a fait le plus grand bien puisqu’il a été l’homme du match avec 37 points à 13/19 (4/5 à 3-points), 13 rebonds, 2 passes, 2 contres et 4 interceptions en 39 minutes dans la victoire 120-107.

« Il est tout ce que j’attendais et plus encore. C’est pour ça que je le voulais ici. Quand tu as une opportunité d’avoir un joueur comme lui, tu fais tout ce que tu peux pour essayer de l’avoir. J’ai donné mon opinion sur ce qu’il pouvait selon moi apporter à cette franchise. J’ai donné mon avis non seulement sur le joueur mais sur la personne qu’il est. Avec un peu de chance, ils ont pris mes commentaires à cœur et ils ont pris la décision de faire ce que nous avons fait durant l’offseason. Ce n’est pas une surprise. Je savais déjà combien le gars est incroyable. » LeBron James

Une 9ème victoire en 10 matchs pour Los Angeles, qui porte son bilan à 47-13 (26-6 à domicile) cette saison. Le match avait pourtant mal commencé pour les Californiens, menés 20-14 puis 35-28 à la fin du 1er quart-temps sur un 3-points de Raul Neto après interception de Furkan Korkmaz sur une passe de Markieff Morris. L’écart est monté jusqu’à 13 points en faveur des 76ers à 8’49 de la mi-temps, avec un Glenn Robinson III (25 points à 10/15) très chaud.

« On a perdu contre des équipes à qui il manquait des titulaire cette année, mais tout le monde ici est un joueur NBA. Personne n’est arrivé là par hasard, donc il ne faut jamais manquer de respect à ça. C’est une très bonne équipe quoi qu’il arrive. » LeBron James (sur les absences de Joel Embiid, Ben Simmons et Josh Richardson côté Philly)

Auteur de 8 points dans le 1er quart, Davis a explosé dans le 2ème avec 18 points à 7/7. Claquettes, trois-points, crossovers, dribbles dans le dos… À la pause les Lakers avaient déjà repris la tête (65-54) au terme d’un 37-19. La différence ?

« La défense. Le public. Mes coéquipiers. J’ai commencé vraiment doucement, raté des tirs faciles, ouverts, je cherchais un moyen de trouver mon rythme et ça a commencé par la défense. Après l’attaque est venue et une fois qu’un gars et chaud, c’est contagieux. » Anthony Davis « Le show AD typique. Ça paraît vraiment facile. Il peut très facilement mettre le ballon à l’intérieur et scorer sur n’importe quel adversaire. Et quand il rentre ses 3-points comme ce soir, cela lui ouvre le chemin du panier car les gars montent davantage. Il a fait des moves de meneur ce soir, c’est fun de le voir jouer et c’est fun de jouer avec lui. » Rajon Rondo

Après seulement 2 minutes de jeu dans le 3ème quart, l’écart était déjà passé à 21 points en faveur des Lakers. Les Sixers sont revenus à 108-99 à 6’03 de la fin, mais Mike Scott a écopé d’une faute offensive face à Davis, qui a mis son 4ème tir à 3-points derrière. LeBron James (22 points à 9/16, 7 rebonds, 14 passes) a ensuite volé un ballon et a claqué un dunk pour le +14, 113-99, à 2’54 de la fin. Dwight Howard et Kentavious Caldwell-Pope ont ajouté 11 points à 4/4 et 10 points en sortie de banc.

via OC Register