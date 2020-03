Seth Curry sur Luka Doncic : « Il ressemble à LeBron James »

Après une pige chez le dernier finaliste de la Conférence Ouest, Seth Curry est revenu dans son ancienne franchise dans le but de connaitre le même succès (ou plus) qu’avec Portland. Pour NBA.com, le guard est revenu sur le potentiel de ses Mavericks ainsi que sur son rôle au sein de l’attaque texane.

« Nous avons beaucoup de potentiel. Nous sommes la meilleure équipe de la ligue au niveau de l’attaque. Nous nous améliorons en défense au fur et à mesure de la saison. Nous devons juste être en bonne santé. Comme nous l’avons appris l’an dernier, c’est une question de match-up en playoffs. Vous devez vous mettre dans la meilleure position. (Sur son rôle) Il y a beaucoup d’espace. Je peux étirer le jeu grâce à mon tir, je peux aussi faire des actions en sortie de dribble. C’est une attaque qui me correspond bien. J’ai été parfois titulaire, parfois remplaçant tout au long de la saison donc j’essaye de m’habituer à ces deux lineups dans lesquels je joue. J’ai le sentiment de bien faire jusqu’ici. » Seth Curry

L’actuel second meilleur shooteur à 3-points de toute la ligue (45.5%), s’est ensuite exprimé sur son coéquipier Luka Doncic, reconnaissant évidemment son immense talent. Lui promettant un avenir rempli de succès, l’arrière l’a même comparé à LeBron James.

« Je suis très impressionné. Il est tellement constant. Nous savons qu’il a beaucoup de talent et qu’il peut faire beaucoup de choses, mais il arrive à le faire chaque soir. C’est le truc le plus impressionnant à propos de lui. Il fait son propre truc en quelque sorte, mais je dirai qu’il ressemble à LeBron James avec sa taille et sa façon de manier le ballon, c’est un playmaker. Il peut faire n’importe quel type de passe parce qu’il est tellement grand qu’il voit tout. Évidemment il n’est pas aussi athlétique et peut mieux shooter, mais je pense que leurs styles de jeu sont similaires. Luka peut tout gagner. Individuellement et collectivement, il peut tout gagner du MVP au titre de champion. Tant qu’il reste en bonne santé et qu’ils gardent les bonnes pièces autour de lui. Il a une chance d’être excellent. » Seth Curry