20 tirs à 3-pts ratés d’affilée, -30… Rockets – Clippers ou quand le small prend une sévère déculottée; « On n’avait aucun rythme »

Que les âmes sensibles soient prévenues, les chiffres qui vont suivre peuvent faire mal aux yeux. Jeudi soir lors de la réception des Clipper au Toyota Center, les Rockets ont shooté à 36.1% dont 7/42 (16.7%) à 3-points. Oh, et si l’on se base uniquement sur les trois premiers quarts-temps, leur pourcentage global descend à 30.1%… pour un magnifique 3/34 à 3-points.

Ça va, vous tenez le coup ? Bon, alors sachez aussi que l’équipe a raté au cours de cette rencontre la bagatelle de 20 tentatives à 3-points… d’affilée entre la fin du 1er quart-temps et celle du 3ème. Ça vous rappelle quelque chose ? C’est normal, Houston avait manqué 27 tirs à 3-points d’affilée dans le Game 7 des finales de conférence Ouest 2018 contre Golden State.

« On n’a pas fait ce qu’on était censés faire des deux côtés du terrain. Ils ont mis des tirs difficiles, mais c’est une bonne équipe. Défensivement, on n’était pas en place. Offensivement, on n’avait aucun rythme. Ils nous ont fait jouer sur demi-terrain parce qu’on ne faisait aucun stops. Ça doit démarrer par la défense, c’est ça qui va nous mener où nous voulons aller. Ne pas faire de stops ça complique beaucoup les choses. » James Harden, 16 points à 4/17 et 7/38 à 3-points sur ses 3 derniers matchs

« Je pense que le fait de rater beaucoup de shoots vient d’un manque d’engagement, d’un manque de dureté. Ils nous ont bien giflés et nous n’avons pas répondu. Nous n’avons pas répondu défensivement, ni d’aucune façon. » Mike D’Antoni

« Il faut attaquer le panier, c’est aussi simple que ça. Il faut faire des ajustements au fil du match, c’est le plus important. » Russell Westbrook