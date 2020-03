Jamal Murray a tenu sa promesse : « Je ne me suis pas soucié du défenseur »

Mal embarqués après un 16-3 encaissé dans le 3ème quart-temps, les Nuggets ont relevé la tête à temps pour s’imposer à Charlotte cette nuit. Pour ça ils peuvent remercier Jamal Murray, qui s’était attribué la responsabilité de la défaite et avait promis à ses fans de faire mieux après la défaite de 16 points des siens à domicile contre les Warriors au match précédent.

« Mon énergie était différente et j’étais plus agressif. Je parlais plus, je défendais plus dur et je faisais toutes les petites choses. » Jamal Murray

Le Canadien a réussi un tir décisif à 6 secondes de la fin pour donner 2 points d’avance à Denver (114-112) et Jerami Grant a bien défendu sur la dernière tentative à 3-points de Terry Rozier derrière. L’équipe (42-20) est désormais à 4V-3D depuis le break.

« L’horloge était à 3 secondes quand j’ai regardé. Je ne me suis pas soucié du défenseur. J’ai juste pris mes appuis et shooté, en faisant juste appel à ce que je sais faire et à la ‘muscle memory’. » Jamal Murray

Cinq minutes plus tôt, Will Barton avait remis son équipe sur les bons rails en égalisant à 96 partout sur un dunk sans opposition après avoir effectué une remise en jeu directement sur les fesses de Cody Martin, dos à lui. Nikola Jokic a lui signé 14 points, 11 rebonds et 8 passes mais a été gêné par les fautes. La longue séance vidéo organisée par Malone – très frustré par le niveau défensif de son équipe depuis le All-Star break – mardi a payé.

via Denver Post