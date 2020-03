500 000$ d’amende pour Mark Cuban !

Woj annonce que la NBA vient d’infliger une amende de 500 000$ à Mark Cuban, et rejeté sa demande (via une pétition des Mavs) de rejouer les dernières secondes du match perdu par son équipe contre Atlanta le 22 février dernier.

Le propriétaire de la franchise texane, qui avait mis deux fois les pied sur le terrain dans les dernières minutes pour aller s’expliquer avec les arbitres, s’en était après coup pris à eux et au système tout entier dans ses déclarations.

NBA statement: A team owner’s effort to influence refereeing decisions during and after a game creates perception of an unfair competitive advantage and thereby undermines the integrity of the game. Demeaning league employees also creates an intimidating workplace environment. https://t.co/MnqfckjT4z

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 6, 2020