« Ça a payé »; Mis au placard en playoffs, Ivica Zubac brille contre le small-ball des Rockets !

Flashforward 11 mois plus tard, le Croate de 22 ans faisait face à un small-ball encore plus petit la nuit dernière à Houston. Et non seulement Rivers a continué à l’utiliser comme pivot titulaire, mais il a en plus eu un gros impact sur la victoire des siens, 120-105.

« Ce qu’ils font c’est intelligent pour ce qu’ils font, vraiment, mais on ne pouvait pas se laisser prendre dans cette façon de jouer et on ne l’a pas fait. On est restés calmes, on a bien fait circuler le ballon, on a trouvé les shoots ouverts et nos bigs étaient des bigs. » Doc Rivers

En 20 minutes de jeu, l’ancien Laker a compilé 17 points à 6/6, 12 rebonds et 1 contre. Il est tout simplement le premier joueur de l’histoire de la franchise à signer au moins 17 points et 12 rebonds en moins de 21 minutes.