Une première depuis 2015 pour les Sixers ! « Quand tu entends une telle date tu te dis ok, ça suffit »

Grâce à leur victoire 125-108 sur le parquet du Golden 1 Center de Sacramento, les Sixers ont enfin retrouvé la victoire dans la capitale californienne ! Cela ne leur était plus arrivé depuis le 30 décembre 2015.

« Quand tu entends une telle date, tu te dis ok, ça suffit. On a trouvé un certain sens de l’urgence ce soir pour gagner à l’extérieur, et je suis content pour les gars. Ils ont fait preuve d’un excellent état d’esprit et d’un jeu très physique. On sortait d’un match contre les Clippers où on avait senti qu’on était capables de gagner et contre les Lakers, hormis ces 7 minutes dans le 2ème quart-temps, on avait bien joué. » Brett Brown