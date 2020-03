Conduite en état d’ivresse : 3 ans de probation pour Allen Crabbe

Coupé par les Wolves (buyout) – où il avait été transféré en janvier par les Hawks – fin février et arrêté en état d’ivresse à West Hollywood le 26 juin dernier Allen Crabbe a plaidé coupable et a écopé de 3 ans de probation. Une décision du parquet de Los Angeles.

Contrôlé initialement pour un excès de vitesse sur autoroute, le free agent de 27 ans devra également suivre les programmes « DUI first offender » et « Mothers Against Drunk Driving ».

Entre Atlanta et Minnesota cette saison, Crabbe – joueur des Brooklyn Nets au moment des faits – a joué 37 matchs pour 4.6 points et 2.1 rebonds de moyenne. Il était dans sa dernière année de contrat (18.5 millions de dollars) avant son buyout.

via ESPN