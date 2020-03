Vincent Poirier envoyé en G-League

Vincent Poirier n’a pas joué lors des 4 derniers matchs des Celtics et depuis le 26 janvier il n’a joué que 26 minutes. Il ne fait pas partie des plans de Brad Stevens, surtout avec le retour de Robert Williams, et les Celtics annoncent qu’il a été envoyé en G-League en compagnie de Carsen Edwards.

Les Celtics jouent ce soir face au Jazz, mais Vincent sera lui avec les Maine Red Claws où il pourra avoir du temps de jeu dès ce soir pour la réception du Grand Rapids Drive. Les Red Claws jouent également dimanche mais à voir combien de temps durera ce passage dans l’antichambre de la NBA pour le pivot.

We have assigned Vincent Poirier and Carsen Edwards to the @maineredclaws.

— Boston Celtics (@celtics) March 6, 2020