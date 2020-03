Marcin Gortat : « À L.A. j’ai très vite appris qu’avoir un meneur de 19 ans à la place de John Wall, ce n’est pas la même chose »

Sa relation dégradée avec John Wall au fil des années, Marcin Gortat avait fini par être transféré par les Wizards (aux Clippers) à l’été 2018. Près de 2 ans plus tard, l’ex-pivot NBA conserve quelques regrets de ce départ.

« C’était génial de jouer avec John. J’aurais aimé avoir sacrifié plus de temps pour être un meilleur leader à l’époque, durant la 4ème et la 5ème année dans le vestiaire. Maintenant je peux juste dire : ‘J’aurais aimé’. Mais ces 5 années ont été formidables pour moi. » Marcin Gortat

Lancé au Magic (2007-10) puis révélé aux Suns (2010-13), Gortat a passé 5 années (2013-18) dans la capitale américaine. Après son départ, les Wizards ont tenté la carte Dwight Howard sans succès (le pivot était blessé au dos).

« Il faut savoir apprécier ce que tu as. Tu n’apprécies ce que tu as qu’après l’avoir perdu. J’ai apprécié John encore plus quand je suis allé aux Clippers et que j’avais un jeune meneur, Shai (Gilgeous-Alexander), qui est un extrêmement bon meneur en NBA, mais qui est un scoreur né, pas un passeur. À L.A. j’ai très vite appris qu’avoir un meneur de 19 ans à la place de John, ce n’est pas la même chose. » Marcin Gortat