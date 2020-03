Huis clos : La NBA partie pour faire du cas par cas pour l’instant ?

Suite à l’annonce de la ville de San Francisco d’annuler les regroupements de plus de 1 000 personnes, les Warriors vont jouer leur match de demain soir face aux Nets à huis clos. L’arrêté est en vigueur pour deux semaines et à l’heure actuelle on ne sait pas ce qui se passera lorsque les Warriors reviendront de leur road trip. Mike Bass, le porte-parole de la NBA a fait passer le communiqué suivant.

« En accord avec les directives de la ville de San Francisco, le match du 12 mars entre les Brooklyn Nets et les Golden State Warriors au Chase Center sera joué sans spectateur. Nous suivons de près l’évolution des événements pour déterminer la marche à suivre pour les futurs matchs à la maison des Warriors, et nous allons continuer de travailler avec les gouvernements locaux, les CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) et les experts de santé publique pour protéger la santé de nos fans, des joueurs, des coachs et des staffs dans les marchés NBA dans le pays. » Mike Bass

Cela semble vouloir dire que la NBA pour l’instant ne prend pas de décision radicale pour toute la ligue et va faire du cas par cas en fonction des consignes données. Par exemple, les Wizards, malgré les recommandations du CDC de Washington d’éviter les rassemblements de plus de 1 000 personnes, ont décidé de continuer de jouer ses matchs devant les fans.