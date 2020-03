Donovan Mitchell également positif au coronavirus !

L’hécatombe continue du côté des joueurs du Jazz. Alors que l’on apprenait plus tôt dans la journée que Rudy Gobert avait été testé positif au coronavirus, on apprend que c’est désormais son coéquipier Donovan Mitchell qui a lui aussi été testé positif.

C’est Woj qui nous apprend que le franchise player du Jazz aurait également contracté la maladie, possiblement transmise par Rudy Gobert, si ce dernier s’avère être le patient 0 de la NBA.

L’insider nous apprend que les joueurs du Jazz déclareraient, en privé, que le pivot français aurait été négligent quant aux consignes de sécurité, touchant notamment ses partenaires et leurs affaires.

Jazz star Donovan Mitchell has tested positive for the coronavirus, league sources tell ESPN. Jazz players privately say that Rudy Gobert had been careless in the locker room touching other players and their belongings. Now a Jazz teammate has tested positive.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2020