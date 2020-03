France : Toutes les compétitions de basket suspendues

En réponse à l’épidémie de coronavirus, la FFBB a décidé de reporter les championnats et coupes. Un report qui prendra effet dès demain, vendredi 13 mars jusqu’au mardi 31 mars inclus. Il concernera tous les championnats et coupes seniors et jeunes ; d’autres reports de manifestations sont également envisagés. Toutes les rencontres organisées par la Ligue Nationale de Basket (Jeep® ÉLITE et PROB) sont donc aussi reportées.

La FFBB précise qu’elle s’adaptera en fonction de l’évolution de la situation en France et des recommandations des autorités.