La saison NBA suspendue au moins 30 jours

Hier la NBA a annoncé dans la précipitation la suspension de la saison suite au test positif au coronavirus de Rudy Gobert, sans donner plus de précision sur la durée de la suspension. On apprend via The Athletic que la ligue a décidé de suspendre la saison pour au moins 30 jours et a communiqué cette durée aux équipes.

Toutefois la ligue fera en fonction de l’évolution de la situation et il n’est pas certain que cela reprenne au bout de 30 jours.

La ligue va s’entretenir avec les propriétaires dans la journée et on devrait en savoir plus.