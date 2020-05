Pascal Siakam : “J’ai très envie de porter les couleurs du Cameroun”

Avec Joel Embiid et Pascal Siakam, le Cameroun possède deux joueurs All-Star, ce dont peu de pays peuvent se targuer. Mais au Cameroun on aimerait bien un jour les voir porter le maillot vert en compétition internationale pour enfin mener les lions indomptables aux Jeux Olympiques ou à la coupe du monde. Alors que Joel a fleurté avec l’équipe de France, Pascal semble enclin à représenter les verts comme il l’a confié lors d’un live sur Instagram avec le footballeur Alexandre Song

“Quand j’ai pris le drapeau du Cameroun après avoir gagné le titre, personne ne m’a demandé de faire ça. Je suis Camerounais, et je suis fier de l’être. Si j’ai la possibilité un jour de porter les couleurs du Cameroun, et de représenter le Cameroun au basket, ça me ferait très plaisir. Mon employeur, c’est Toronto. Je leur dois tout ce que j’ai aujourd’hui. Avant que je puisse avoir la possibilité de jouer pour le Cameroun, il faut que les conditions soient solides. Si je n’ai pas l’assurance que je vais venir quelque part où ça sera bien organisé, et que les choses se passent bien, je ne pense pas que j’aurai la possibilité de le faire. Mais j’ai très envie de le faire.” Sikam