C.J. McCollum : « On est en stand-by »

Si C.J. McCollum n’a aucune intention d’attendre que la saison NBA reprenne en se tournant les pouces, il reste comme tous ses collègues dans le flou suite à la suspension de la saison par la ligue.

« C’est ma 7ème année NBA, je vais profiter de ce temps pour me re-concentrer, passer du temps avec mes proches, m’assurer que tout le monde va bien, et en profiter tout en sachant que cela devrait probablement finir par reprendre. Je vais passer du temps dans mon bureau, passer des appels, travailler sur mes investissements immobiliers et sur différents projets business que j’ai, puis travailler sur mon podcast.