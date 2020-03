DeMar DeRozan sur les rumeurs : « J’ai dit ça ? »

Lors de la retransmission de la rencontre entre les Spurs et les Mavericks en début de semaine, Chris Haynes a confié que DeMar DeRozan déclinerait sa player option dans le cas où il ne trouverait pas d’accord avec les Spurs pour une prolongation avant le début de la free agency.

Rumeur à laquelle l’intéressé a réagi

Pas de démenti mais sa décision n’est peut-être pas encore prise.

Dans la 4ème année du contrat de 5 ans et 139 millions de dollars signé avec Toronto en 2016, il est en effet éligible à la signature d’une prolongation pouvant aller jusqu’à 150 millions de dollars sur 4 ans, et ce avant le début de la free agency. Les deux camps ont discuté d’une prolongation au mois d’octobre mais auraient été loin d’un accord. Il possède une player option de 27.7 millions de dollars et au vu du marché, très peu fourni en joueurs de gros calibre, il ne serait pas surprenant qu’il devienne free agent.

DeMar DeRozan calls out news of him planning on opting out untrue. Not that it will or won’t happen, just not the case right now.

“I said that? So it’s a rumor? Did my Mama say that?”

— Matthew Tynan (@Matthew_Tynan) March 11, 2020