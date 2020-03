Stephen et Ayeesha Curry vont aider à offrir 1 million de repas aux écoliers d’Oakland

Nouvel acte de générosité du côté des joueurs NBA, et il nous vient de Stephen Curry et sa femme Ayeesha. Le couple a décidé d’aider à offrir plus d’un 1 million de repas aux écoliers d’Oakland, qui comptaient d’habitude sur les écoles pour leur fournir ce service.

En effet, le couple, par l’intermédiaire de son association « Eat.Learn.Play » s’est associé à la banque alimentaire « Alameda County Community Food Bank » et à l' »Oakland Unified School District » pour mener à bien cette initiative.

Dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter de Stephen, le couple déclare :

Oakland is closing schools bc of COVID-19. We support this decision but are concerned a/b the 18,000+ kids that rely on school for 2+ meals daily. @eatlearnplay is donating to @ACCFB to ensure every child has access to the food they need. Join us & donate https://t.co/nDqF7OoO0Z pic.twitter.com/nFp0w1eFqH

— Stephen Curry (@StephenCurry30) March 14, 2020