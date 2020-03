Les Warriors ne comptent pas tester leurs joueurs pour le coronavirus : « C’est très difficile de trouver des tests »

On sait depuis jeudi que trois membres de la franchise des Sixers ont été testés positifs au coronavirus. Mais les Warriors, qui les ont affrontés samedi dernier (victoire des Warriors 118 à 114), ne comptent pas tester leurs joueurs pour autant.

« La situation évolue constamment. Mais pour le moment, on ne teste pas les joueurs qui n’ont pas de symptômes. » Un porte parole de l’équipe.

La raison de ce refus ? La franchise a expliqué que les stocks de kits de test étaient faibles à San Francisco et qu’ils ne voulaient pas s’en accaparer pour rien. Jeudi, 894 personnes avaient été testées positives en Californie. C’est le troisième état le plus touché, derrière New York (plus de 4 000) et Washington State (plus de 1 000). Mais vu la pénurie de tests en Californie, il pourrait y avoir en réalité beaucoup plus de cas. Et la situation agace Steve Kerr.

« On est tous dans le même bateau. C’est très difficile de trouver des tests en Californie, et dans plein d’autres endroits. » Steve Kerr.

Via San Francisco Chronicle.