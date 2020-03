LeBron James sur les finales de conférence 2012 : « L’équipe aurait pu voler en éclats et mon héritage en aurait aussi pris un gros coup »

Au moment de The Decision en 2010, LeBron James avait promis aux fans du Heat de remporter de nombreux titres avec la franchise floridienne. Il a à moitié tenu parole, et en a gagné deux en quatre ans avant de retourner à Cleveland. Mais selon lui, l’histoire aurait pu être bien différente. Après avoir échoué en Finals face aux Mavericks en 2011, le Heat de James, Dwyane Wade et Chris Bosh était une nouvelle fois en grosse difficulté, cette fois face aux Celtics en finales de conférence. Les Floridiens étaient menés 3 à 2, et seraient retournés chez eux la queue entre les jambes sans une victoire cruciale au Game 6, à Boston. James estime même que cela aurait pu être la fin de l’aventure des Three Amigos, puisqu’il pense que Pat Riley aurait pu transférer une des trois stars.

« Ma mentalité c’était que si on perdait, le président du Heat Pat Riley pouvait détruire le groupe. Et je ne voulais pas ça. Ça aurait été le divorce le plus rapide de l’histoire du basket. Non seulement l’équipe aurait pu voler en éclats, mais mon héritage en aurait aussi pris un gros coup si je n’avais pas sorti une grosse performance. Peu importe les circonstances, je devais être concentré pour nous mener à la victoire. Je ne sais pas si ça allait vraiment se passer comme je le pensais, mais c’était mon état d’esprit. » LeBron James.

La suite, on la connait. James a rentré 10 de ses 11 premiers tirs, marquant 30 points dans la première mi-temps. Il n’est pas sorti des trois premiers quarts et a permis au Heat de garder une belle avance. Au coup de sifflet final, il avait cumulé 45 points, 15 rebonds et 5 passes décisives. Grâce à cette perf, le Heat s’est imposé de 19 points. Le Chosen One a à nouveau réussi une grosse performance lors du Game 7, avec 31 points et 12 rebonds, pour éliminer les Celtics avant d’aller étriller le Thunder 4 à 1 en Finals, et remporter son premier titre.

Via ESPN.