La NBA lance la campagne « NBA Together »

En réaction à l’épidémie du coronavirus, la suspension de la saison NBA et les mesures de confinement dans de très nombreux pays, la NBA lance une campagne « NBA Together. » Campagne internationale basée sur 4 piliers pour soutenir, engager, éduquer et inspirer les jeunes, les familles et les fans à l’épidémie :

Connaître les faits

Actes de bienveillance

Étendre votre communauté

NBA Together Live

L’objectif est de sensibiliser le plus de monde possible et de faire en sorte que les gens et les communautés soient socialement connectés grâce à des outils et événements.

La NBA précise que la famille NBA s’engage à aider à collecter plus de 50 millions de dollars pour soutenir les personnes touchées par le coronavirus et les organisations communautaires et de santé fournissant des services vitaux à travers le monde. Ce qui comprend l’engagement financier de plus de 30 millions de dollars qui a déjà été pris par les équipes et les joueurs NBA et WNBA.

La NBA a lancé ici sa page d’informations sur le coronavirus pour les fans de la NBA, mise à jour quotidiennement avec du contenu et des liens pour fournir aux fans du monde entier les dernières informations sur les développements dans leur région et comment ils peuvent mieux se protéger et protéger les autres contre le virus.

Les joueurs NBA et WNBA continueront eux de faire passer des messages importants.

Pour mettre en lumière le pouvoir de la communauté et du bénévolat en inspirant 1 million de petits et grands actes de gentillesse. La NBA appelle les joueurs, les fans et le grand public à partager leurs moyens de soutenir leurs amis, leurs familles et leur communauté en publiant des photos et des vidéos avec le hashtag #NBATogether sur Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. Ces actes peuvent inclure l’enseignement de classes virtuelles, l’achat de nourriture pour les voisins dans le besoin ou le don de fournitures. Plus d’infos ici.

En cette période de distanciation sociale, la NBA encourage les fans à étendre leur communauté à travers du contenu, des activités et un engagement virtuel afin de rester physiquement et mentalement sain et actif.

Cela comprend le lancement de « Jr. NBA at Home », du contenu interactif pour les jeunes qui ne peuvent actuellement pas jouer avec leurs amis et leurs coéquipiers, mais qui veulent toujours être actifs, travailler sur leur jeu. Le programme diffusera des publications quotidiennes sur @jrnba (Twitter, Instagram, Facebook, YouTube).

En plus de «Jr. NBA à la maison», la NBA engagera des partenaires en éducation et en bien-être, tels que Scholastic Inc., Discovery Education et NBA Math Hoops, pour promouvoir les ressources existantes pour les élèves et les parents qui ont été adaptés pour un apprentissage à la maison.

Et afin de lutter contre le stress et l’anxiété en ces temps difficiles, la NBA, en partenariat avec Headspace, fournira des ressources et des outils de bien-être mental.

Tous les jours de la semaine à 20h (21h après le changement d’heure en France) un membre de la famille NBA dialoguera avec les fans du monde entier, lors d’une interview en direct sur Instagram. Kevin Love sera le premier aujourd’hui.

De plus, chaque soir, la NBA diffusera matchs classiques sur les plateformes de la NBA, notamment Twitter, Facebook, YouTube et Twitch. Rendez-vous à 1h du matin (2h après le changement d’heure). Ce soir Warriors @ Thunder du 27 février 2016 au programme.

La NBA a aussi passé le NBA League Pass en accès gratuit.