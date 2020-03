Giannis Antetokounmpo : « Je ne vais pas payer 6,99$ pour lire cet article Eric, je te l’ai déjà dit »

Auteur d’un article regroupant « 5 moments épiques » de la saison 2019-20 des Bucks, Eric Nehm, journaliste couvrant l’équipe pour The Athletic, a tagué Giannis Antetokounmpo au moment de partager ce dernier sur Twitter. Une raison à cela, l’un de ces fameux moments concerne directement le Grec, qui avait lancé un : « Sur ta putain de tête ! » à Bruno Caboclo après un poster le 13 décembre dernier à Memphis (victoire 127-114, la 17ème en 18 contres pour Milwaukee).

Giannis posterized him then got T'd up for chirping at him 😅 pic.twitter.com/dEYlzKQypl — SportsCenter (@SportsCenter) December 14, 2019

La réponse du MVP ?

« Je ne vais pas payer 6,99$ pour lire cet article Eric, je te l’ai déjà dit »

I’m not pay $6.99 to read this article @eric_nehm I told you already https://t.co/JjoEEnjw7v — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 19, 2020

En lisant le fameux article, on y trouve une déclaration d’après-match du Buck expliquant pourquoi il avait particulièrement la rage sur ce dunk.

« À chaque fois que je le voyais, je me rappelais du match contre le Brésil (la Grèce s’était inclinée d’un point en Coupe du monde, 79-78, et Giannis avait été limité à 13 points, ndlr). Si tu es un vrai compétiteur, ça te booste au maximum. Et il le savait aussi. » Giannis Antetokounmpo