Salaires des joueurs NBA : l’intégralité du chèque du 1er avril garanti, point d’interrogation pour celui du 15 ?

La convention collective entre la NBA et les joueurs – via une clause « cas de force majeure » – permet à la ligue de réduire les salaires des joueurs de 1/92,6e (soit environ 1.08%) pour chaque rencontre manquée. Depuis le 11 mars, la saison a été suspendue en raison de l’épidémie de coronavirus, mais les joueurs ont continué à recevoir leurs chèques depuis, et en recevront à nouveau un le 1er avril. L’incertitude plane en revanche sur le suivant, prévu pour le 15 avril.

Exposée à d’importantes pertes, la ligue pourrait en effet décidé de ponctionner une partie des salaire pour faire des économies. Adrian Wojnarowski note que si les matchs pour le moment annulés étaient rejoués plus tard, les joueurs recevraient leur argent plus tard.

Bobby Marks (ESPN) note néanmoins que la plupart des joueurs, après le paiement du 1er avril, ont reçu 90% de leur salaire annuel. La plupart des joueurs sont par ailleurs payés en 24 chèques annuels (les 1er et 15 de chaque mois durant la saison).

The NBA informed teams that league will provide "additional guidance" on the April 15 payment date, per memo today. Force Majeure language in CBA allows for a percentage of contracts to be withheld in extreme circumstances. It isn't a surprise NBA would wait on April 15 date. https://t.co/eTmCNL0UH5

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 21, 2020