Jared Dudley pessimiste sur la reprise de la saison : « Vous dîtes à un athlète professionnel : ‘Pendant 60 à 80 jours tu ne t’entraîneras pas' »

Devant la mise entre parenthèses de la NBA, Jared Dudley ne semble pas spécialement confiant vis-à-vis de la reprise de la saison. La Laker s’inquiète notamment que le manque d’entrainement soit difficile à gérer si reprise il y a.

Le vétéran s’est dit pessimiste quant à un retour de la saison régulière si la réouverture des centres d’entrainement n’intervient pas rapidement.

« Je ne suis pas très optimiste actuellement pour être honnête avec vous. À moins que quelque chose se passe dans les 30 prochains jours et qu’ils rouvrent les installations. Comment pourraient-ils faire ça ? À partir du moment où tout le monde est testé vous allez entendre de plus en plus de cas parce que c’est très commun de l’attraper. » Jared Dudley