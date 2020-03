Evan Fournier prend la défense de Rudy Gobert et pousse un coup de gueule : « C’était la free agency du coronavirus »

Dans une interview accordée à Yann Ohnona de L’Equipe, Evan Fournier a de nouveau pris la défense de Rudy Gobert, pointé du doigt par de nombreux journalistes américains pour son attitude quelques jours avant son test positif et désigné comme le bouc émissaire de tout ce qui arrive à la NBA.

« Ça m’a fait de la peine, misaine (le pauvre, ndlr). Il est limite devenu le visage du virus en NBA. Le comportement des gens et des journalistes a été dégueulasse. Je ne comprends pas le fait de sortir le nom des malades. On se serait cru au mercato, quand c’est la course au scoop. C’était la free agency du coronavirus. C’est insupportable. Tu peux dire qu’un mec est malade sans le nommer. Aujourd’hui, Philadelphie et les LA Lakers ont des cas, on ne sait pas qui, c’est plus respectueux. Pourquoi a-t-il été ainsi stigmatisé ? C’est typiquement le truc où on va blâmer l’étranger. Il est européen, donc il a ramené le virus !? Alors qu’on ne sait pas. Qui dit que ce n’est pas Donovan Mitchell qui l’a contaminé ? L’environnement est malsain, pas aidé par tout ce que raconte Donald Trump. La blague avec les micros, c’était une plaisanterie à un moment où personne n’avait pris conscience de l’ampleur du truc. C’est facile de le pointer du doigt a posteriori. J’aurais pu faire la même blague. C’était de la dérision par rapport aux premières mesures prises par la NBA. Il fallait une distance avec les journalistes. Sauf que certains voyagent à côté de nous dans l’avion, dans le car. Rudy, lui, est passé de patient zéro à celui qui a sauvé l’Amérique dans un autre article. On dit tout et n’importe quoi… » Evan Fournier.