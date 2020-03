Quinn Cook sur le test du coronavirus : « Ce sont les huit ou neuf pires secondes de votre vie »

Les Los Angeles Lakers font partie des équipes ayant été testées pour le coronavirus. Si le test a révélé que deux joueurs étaient positifs, leurs noms n’ont pas filtré. Quinn Cook est revenu sur cette expérience lors d’un podcast avec Chris Haynes.

« Ce sont les huit ou neuf pires secondes de votre vie. C’est quelque chose que je ne souhaite à personne, mais c’est un truc qui devait être fait. Notre docteur a réalisé un formidable travail pour tenir tout le monde à l’écart les uns des autres, enfin… Les Lakers ont réalisé un formidable travail. Tout le monde a eu la même réaction. Nous avons tous dit sur notre discussion de groupe à quel point c’était douloureux et gênant, mais ça devait être fait. Nous avons été chanceux d’avoir accès à ce test aussi vite. » Quinn Cook

En effet, c’est plutôt ce qu’il semble falloir retenir dans l’histoire. Passées les quelques seconds de souffrance, les joueurs ont eu la chance d’être testés, là où des millions de citoyens n’ont pas cette possibilité.

« L’entreprise pour laquelle je travaille a accès à ces tests, donc si ça nous est bénéfique de le faire, je le fais. Évidemment, c’est malheureux pour les gens qui présentent des symptômes et qui n’y ont pas accès, ou juste ceux qui veulent savoir. Mais de notre côté nous devons être le plus intelligents possible parce que nous sommes exposés autant que qui que ce soit. » Quinn Cook