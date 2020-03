Rick Pitino : « Sans accorder d’entretien aux Knicks, c’était choquant »

Dans une interview pour le New York Post, Rick Pitino, de retour aux États-Unis (il a coaché Louisville de 2001 à 2017 jusqu’au scandale de corruption) pour coacher l’université de Iona après 2 années au Panathinaikos, a discuté de la situation sportive actuelle chez les Brooklyn Nets.

« –Avez-vous été surpris par le licenciement de Kenny Atkinson ?

– J’étais choqué. Quand vous regardez le roster aujourd’hui, impossible d’imaginer que cela soit une équipe de playoffs, et pourtant il a fait de cette équipe une équipe de playoffs. Il a développé des joueurs sans réputation et en a fait d’excellents joueurs de basket. Il aurait fait partie de mes coachs pour le titre de coach de l’année.

– Quelle a été votre réaction quand Kyrie Irving et Kevin Durant ont signé avec les Nets ?

– Sans accorder d’entretien aux Knicks, c’était choquant. Ce n’est plus comme à l’époque (Pitino a coaché les Knicks de 1987 à 1989), où tout le monde rêvait de jouer au Madison Square Garden. Quand je jouais, on aurait tout donner pour jouer là-bas. C’est un peu différent aujourd’hui, la franchise traverse des moments difficiles, mais j’espère qu’ils ont trouvé le bon leadership maintenant et que cela va changer.

– Vous pensez que Kevin Durant peut devenir l’un des all-timers ?

– Je l’ai toujours pensé, il fait 2,11 m, il shoote, passe, est long, connaît le jeu, est un addict du basket, veut toujours être à la salle, veut toujours progresser. Maintenant évidemment il revient d’une blessure très difficile (rupture du tendon d’Achille), mais Kevin ne s’est jamais vraiment reposé sur ses qualités athlétiques pour exceller. Ça va l’aider pour revenir de cette blessure. Même s’il est athlétique, il ne s’est jamais reposé là-dessus, il s’est toujours reposé davantage sur ses qualités dans le jeu.

– Et vous avez toujours aimé Kyrie, n’est-ce pas ?

– Oui, Kyrie est un super joueur. J’ai discuté de lui avec le manager équipements des Celtics donc je suis très proche, et il m’a dit que Kyrie ne méritait vraiment pas les critiques dont il a fait l’objet parce que c’est un bon gars, très intelligent. Parfois il faut passer du temps avec les gens avant de porter un jugement. »

– Avec un Kyrie et un Durant en bonne santé, les Nets devraient être dans la conversation pour le titre la saison prochaine, n’est-ce pas ?

– Tout dépend du niveau auquel ils joueront en défense. Est-ce que ça va être Houston ? Rien de mal à ça, si c’est le genre d’équipe que tu veux être, alors c’est le genre d’équipe que tu veux être. Il faut développer une identité, un style, une fois qu’ils auront ça avec leur nouveau coach, on verra. »